Насколько “темными” были Темные века?

Пришло время пролить свет на эту мрачную эпоху. У Темных веков плохая репутация. На самом деле, это, возможно, единственный период истории, названный в буквальном смысле слова в честь своей дурной славы: название, как мы все знаем из школы, является отсылкой к идее, что после падения Римской империи на Западе человечество провело следующие несколько столетий в метафорической темноте – то есть блуждали, не видя истины вещей.