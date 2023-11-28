Насколько “темными” были Темные века?

Пришло время пролить свет на эту мрачную эпоху. У Темных веков плохая репутация. На самом деле, это, возможно, единственный период истории, названный в буквальном смысле слова в честь своей дурной славы: название, как мы все знаем из школы, является отсылкой к идее, что после падения Римской империи на Западе человечество провело следующие несколько столетий в метафорической темноте – то есть блуждали, не видя истины вещей.
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