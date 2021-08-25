“Надоели попрошайки”: французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС AlexCoder“Надоели попрошайки”: французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС AlexCoder Пользователи заявили, что не собираются платить налоги за "очередную страну" Президент Украины Владимир Зеленский сделал вместе с польским коллегой Анджеем Дудой совместное заявление, где утверждается, что последние тридцать лет обе страны приступили к процессу по "возвращению в европейскую семью", однако с разными успехами.