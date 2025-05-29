AJBA: череп возрастом 300 000 лет не соответствует ни одному виду человека

История эволюции человека гораздо более запутанная и не такая простая, как думает большинство людей, и ее главными героями являются целая череда неудачников, которые противоречат всему, что мы думаем, что знаем о том, как развивались наши предки.
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