ChatGPT как личный секретарь для каждого — OpenAI хочет расширять присутствие нейросети Евгения КомароваВнутренние документы компании OpenAI, оказавшиеся в распоряжении СМИ в ходе антимонопольного разбирательства с Google, раскрыли стратегические планы по развитию ChatGPT.