ChatGPT как личный секретарь для каждого — OpenAI хочет расширять присутствие нейросети Евгения КомароваВнутренние документы компании OpenAI, оказавшиеся в распоряжении СМИ в ходе антимонопольного разбирательства с Google, раскрыли стратегические планы по развитию ChatGPT.
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