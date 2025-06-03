Трамп: США пополняют запасы оружия беспрецедентными темпами

Геннадий Бережнов

Главный враг народов Мира сего - США и они продолжают свою террористическую деятельность. Должен ли Путин встречаться с Трампом, зная его сущность и не говоря об этом вслух. Народы и государства смотрят на это как боязнь потерять отношения с США, которых и так то нет! Быть самим собой это удел сильнейших мира сего!