НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Главный враг народов Мира сего - США и они продолжают свою террористическую деятельность. Должен ли Путин  встречатьс...Трамп: США пополн...
  • валерия
    Действительно% у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий.....  Страшно далеки от народа Москва и Питер!Жители Петербурга...
  • Лидия Санникова
    Какие переговоры... Отменить придуманное образование большевиками на русских территориях...Владимир Медински...

Трамп: США пополняют запасы оружия беспрецедентными темпами

Трамп: США пополняют запасы оружия беспрецедентными темпами

При этом американский лидер надеется, что вооружение не придется использовать Соединенные Штаты начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами, сообщил во вторник лидер Белого дома Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Главный враг народов Мира сего - США и они продолжают свою террористическую деятельность. Должен ли Путин  встречаться с Трампом, зная его сущность и не говоря об этом вслух. Народы и государства смотрят на это как боязнь потерять отношения с США, которых и так то нет! Быть самим собой это удел сильнейших мира сего!
Ответить
6 час.
наверх