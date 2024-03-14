ВСУ не хватает вооружений и боевого духа, чтобы противостоять российской армии. Такое заявление сделал китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.