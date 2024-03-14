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В КНР заявили, что у ВСУ не хватает духа для противостояния России

ВСУ не хватает вооружений и боевого духа, чтобы противостоять российской армии. Такое заявление сделал китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.

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