С 2014 года в ДНР от ударов ВСУ погибли почти 250 детей

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей из Донецкой Народной Республики получили ранения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории региона с 2014 года, почти 250 несовершеннолетних — погибли.
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