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Лере Кудрявцевой стало плохо после одобрения Чулпан Хаматовой сноса памятника воинам-освободителям

Лере Кудрявцевой стало плохо после одобрения Чулпан Хаматовой сноса памятника воинам-освободителям

Актриса тайно сбежала из России в прошлом году и поселилась в Латвии.Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на заявления уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой по поводу сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.

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