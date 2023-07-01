Лере Кудрявцевой стало плохо после одобрения Чулпан Хаматовой сноса памятника воинам-освободителям

Актриса тайно сбежала из России в прошлом году и поселилась в Латвии.Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на заявления уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой по поводу сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.