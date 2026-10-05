Москву 5 октября накроют дожди при 14 градусах тепла

В понедельник, 5 октября, температура в Московском регионе поднимется до 10–15 градусов, порывы юго-западного ветра достигнут 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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