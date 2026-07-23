Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Салам алейкум»: кого запрещено так приветствовать мусульманам

Казалось бы, что может быть проще и универсальнее короткого арабского приветствия, разнесшегося по миру вместе с караванами веры? «Мир вам» — это не просто вежливая фраза на улице, это символ братства, ключ к сердцу мусульманина и сунна Пророка.

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