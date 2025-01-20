В ЮФУ предложили использовать фуллерены для лечения нервов при алкоголизме

Ученые Южного федерального университета установили, что фуллерены (уникальные наночастицы, состоящие из 20 и более атомов углерода) могут использоваться для доставки лекарств, а также в комплексных терапиях, таких как лечение алкогольной нейропатии – поражении нервов при алкоголизме.
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