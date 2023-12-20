Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ на Краснолиманским направлении

Знаменитные УМПК - универсальные модули планирования и коррекции - вновь портят жизнь врагу. На этот раз истребители-бомбардировщики Су-34, использующие авиабомбы ФАБ-500, оснащенные УМПК, поразили украинские командно-наблюдательные пункты.
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