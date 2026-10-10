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Бестемьянова о победе Трусовой на Мемориале Тена: «Поздравляю Сашу и ее тренерский штаб! Этот триумф важен для всего фигурного катания в целом»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила победу Александры Игнатовой (Трусовой) на Мемориале Дениса Тена в Алматы.

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