Импорт смартфонов китайских брендов в Россию приблизился к докризисным показателям

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли, в июле этого года импорт в Россию смартфонов китайских брендов вырос на 77 % в сравнении с предыдущим месяцем и впервые после начала событий на Украине приблизился к «докризисным показателям».
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли, в июле этого года импорт в Россию смартфонов китайских брендов вырос на 77 % в сравнении с предыдущим месяцем и впервые после начала событий на Украине приблизился к «докризисным показателям».
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