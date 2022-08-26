Мировое обозрение

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Импорт смартфонов китайских брендов в Россию приблизился к докризисным показателям

Импорт смартфонов китайских брендов в Россию приблизился к докризисным показателям

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли, в июле этого года импорт в Россию смартфонов китайских брендов вырос на 77 % в сравнении с предыдущим месяцем и впервые после начала событий на Украине приблизился к «докризисным показателям».

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