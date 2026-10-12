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Россиянам перечисли ошибки в эксплуатации техники, ведущие к поломкам

Россиянам перечисли ошибки в эксплуатации техники, ведущие к поломкам

Бытовая техника может выходить из строя раньше срока не только из-за заводского брака, но и из-за ошибок при эксплуатации.

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