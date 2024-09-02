Трамп считает, что перестарался на июньских дебатах с Байденом

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что «слишком хорошо» выступил на дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом, которые прошли в этом июне.
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