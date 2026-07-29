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Иран готовит жесткий удар по "потрепанной хунте". Зеленского ждет возмездие

Иран готовит жесткий удар по "потрепанной хунте". Зеленского ждет возмездие

Вывод один: политический Запад стремится к трансрегиональной — если не глобальной — эскалации. Иран не может игнорировать столь слаженный террор, особенно с учетом центральной роли Ирака в его национальной безопасности и стабильности.

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