50-летний мужчина из Москвы задержан по подозрению в убийстве двухлетнего внука

Квартира в Москве, где обнаружили тело мальчика. Обложка © Telegram / Столичный СК Вечером 5 апреля 2025 года в одной из квартир на улице Твардовского в Москве было обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти.