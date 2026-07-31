Ленд-лиз наоборот: что Советский Союз поставлял в США во время войны?

О ленд-лизе у нас спорят уже восемьдесят лет. Одни называют американские поставки спасением, без которого фронт не выстоял бы, другие — каплей в море, третьи педантично подсчитывают проценты от советского производства.
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