Казахстан и Китай договорились о трехлетнем валютном свопе

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе сроком на три года, которое позволит центральным банкам при необходимости обмениваться ликвидностью в тенге и юанях.
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