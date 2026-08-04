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Казахстан и Китай договорились о трехлетнем валютном свопе

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе сроком на три года, которое позволит центральным банкам при необходимости обмениваться ликвидностью в тенге и юанях.

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