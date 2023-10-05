Не употребляйте это мясо: оно сокращает продолжительность жизни

Диетолог Маргарита Королева сообщила, что качественное мясо является незаменимым источником минеральных веществ, витаминов и аминокислот, важных для функционирования организма человека, но некоторые виды мяса наносят вред здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии