Новым мировым судьей в Брянске стала Елена Куян

В настоящее время она занимает должность помощника судьи в Брянском областном суде.Сегодня, 31 января, Брянск стал центром политической активности в регионе: в областной думе прошла первая сессия этого года.
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