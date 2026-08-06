Заклеивание окон снизит тепло в квартире этим летом

Узнайте, как эффективно сэкономить прохладу в доме в летнюю жару. Заклеивание оконных рам поролоном или малярным скотчем, а также использование плотных штор помогут удержать ночную свежесть на протяжении всего дня.
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