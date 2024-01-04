«Люди ностальгируют»: почему советские елочные игрушки стоят миллионы

Если у вас в чулане завалялись старые елочные игрушки, не спешите избавляться от них. В России советское снова в моде и спрос на раритетные новогодние украшения растет — некоторые экземпляры времен СССР сегодня можно продать за большие деньги.
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