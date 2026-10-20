© Phil Noble/ReutersБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что его подвел бывший игрок команды Криштиану Роналду, передает The Athletic.
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