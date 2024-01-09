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Журнал о бизнесе и инвестициях

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МЧС объяснило сход 14 вагонов с углем в Забайкалье столкновением с порожним поездом

Сход 14 вагонов грузового поезда на перегоне Бушулей-Алеур Забайкальской железной дороги произошел из-за столкновения с порожним грузовым поездом, шедшим в противоположную сторону, сообщили в управлении МЧС по Забайкальскому краю.

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