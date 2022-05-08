Наш потерянный мир

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Поисковик рассказал, как Киев мешал раскопкам на месте гибели защитников Мелитополя

Поисковик рассказал, как Киев мешал раскопкам на месте гибели защитников Мелитополя

Руководитель мелитопольского исторического клуба Евгений Горлачев рассказал «Звезде», почему долгие годы он и его соратники не могли приступить к раскопкам и перезахоронения останков погибших в годы войны освободителей города.

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