Происшествия

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Кемеровские студенты в рамках всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» записали видеоролик на разных языках мира

В Кузбассе продолжается цикл мероприятий, проводимых в рамках всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

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