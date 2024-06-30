В этих ситуациях вам не поможет автопилот

Противники цифровых технологий в автомобилях могут спать спокойно, а вот поклонники оных – наоборот. В чем проблема с автопилотами, наверное, объяснять не надо, но можете изучить свежий кейс с кроссовером Li L9, чей искусственный интеллект стал причиной ДТП – он перепутал картинку грузовика с реальной машиной.