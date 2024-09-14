В Орловской области поздравляли с профессиональным праздником сотрудников регионального Роспотребнадзора

Накануне, 13 сентября, на базе Управления Роспотребнадзора по Орловской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 102-й годовщине со дня создания государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии