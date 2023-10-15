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В Хабкрае приставы заставили оборудовать школьный медкабинет

В Хабкрае приставы заставили оборудовать школьный медкабинет

После вмешательства судебных приставов в школе Верхнебуреинского района Хабаровского края, были устранены нарушения законодательства, связанные с безопасностью несовершеннолетних, и медицинский кабинет был оборудован.

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