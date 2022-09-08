Daily Storm

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РИА Новости: Силовики проводят обыски у администраторов Telegram-каналов экс-депутата Госдумы Пономарева

РИА Новости: Силовики проводят обыски у администраторов Telegram-каналов экс-депутата Госдумы Пономарева

Против бывшего парламентария возбуждено уголовное дело о фейках про армиюСиловики проводят обыски по местам проживания администраторов каналов «Утро Февраля» в Telegram и YouTube, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву.

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