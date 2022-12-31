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Ротенберг о проблемах СКА: «Ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков ВХЛ»

Роман Ротенберг рассказал о проблемах СКА с составом.  Команда проиграла три из четырех последних матчей.

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