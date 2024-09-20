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Джеймс Кэмерон призвал отказаться от канона «Терминатора» ради успеха фран...

Джеймс Кэмерон призвал отказаться от канона «Терминатора» ради успеха фран...

Джеймс Кэмерон призвал отказаться от канона «Терминатора» ради успеха франшизыИменитый режиссер и создатель франшиз «Терминатор» и «Аватар» Джеймс Кэмерон (James Cameron) посоветовал киноделам уйти от 40-летнего канона фильмов о киборге-убийце.

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