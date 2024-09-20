Джеймс Кэмерон призвал отказаться от канона «Терминатора» ради успеха фран...

Джеймс Кэмерон призвал отказаться от канона «Терминатора» ради успеха франшизыИменитый режиссер и создатель франшиз «Терминатор» и «Аватар» Джеймс Кэмерон (James Cameron) посоветовал киноделам уйти от 40-летнего канона фильмов о киборге-убийце.
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