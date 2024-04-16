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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Айлендерс» Барзэл провел 500-й матч в НХЛ

Юбилейной для нападающего «Айлендерс» стала игра против «Нью-Джерси» (4:1). На счету Мэтью Барзэла 80 (23+57) баллов в 80 матчах нынешнего сезона.

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