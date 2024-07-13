Провокаторы нащупали слабое место России. Почему молчит власть?

W

Walery

Тамошние "боевики" устроили бойню на улицах городов, казнили два десятка полицейских, расстреливая их, убили православного священника... Что мешает принять правовую норму казнить боевиков по числу их жертв??? Почему этих сыночков административных начальников содержат домашними арестами? Гласно участников казнить... а семью и родственников депортировать буквально на Новую землю! Страна должна себя защищать или будем сопли жевать? Дагестан уже сделал столько плохого и не законного, чего вполне достаточно для проведения там соответствующей СВО! Если оставить так как есть там скоро грохнет такое.., что армения и казахи покажутся детскими шалостями. В Дагестане воду мутит Религия и ее западные кураторы. Теперь всем дагестанцам позволять выходить на улицы только замотанными в никабы... как бы вместо паспортов. И закрыть границы республики... тоже самое сделать в КБР! Эти народы ничего хорошего и полезного для РФ не создали и уже ничего не сделают кроме противоправных действий. = За такие действия всех их в спецколонию - пусть там отрабатывают все то что они получали от Союза, а теперь и от РФ. Эти дотационные республики обязаны вернуть все дотации, полученные ими из бюджета Страны. Нужен буквально - политический СМЕРШ!