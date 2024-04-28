«Центурион» – новая боевая колесница для спецопераций

Одна из немногих фотографий броневика ФСБ «Центурион». Источник: telegram Машины для особых случаев Не иначе как секретным броневиком именуют броневики очень харизматичной внешности, которые называются «Фалькатусами».
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