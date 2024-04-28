БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Центурион» – новая боевая колесница для спецопераций

«Центурион» – новая боевая колесница для спецопераций

Одна из немногих фотографий броневика ФСБ «Центурион». Источник: telegram Машины для особых случаев Не иначе как секретным броневиком именуют броневики очень харизматичной внешности, которые называются «Фалькатусами».

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