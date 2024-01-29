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Китай

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В Санкт-Петербурге прошли мероприятия в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 27 января /Синьхуа/ -- В Санкт-Петербурге в субботу, 27 января, прошла серия памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Второй мировой войны.

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