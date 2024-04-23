Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии