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Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений.

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