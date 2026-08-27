Приближается речная блокада Украины: ВС РФ атаковали порт Рени на Дунае

Минувшей ночью российские дроны и ракеты отработали по пригороду Киева и самой столице. Украинские ресурсы сообщают, что после прилетов реактивных БПЛА «Герань» мощный пожар вспыхнул на складском комплексе украинской торговой сети «Розетка» под Борисполем.