ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Вот вам и " друзья "Новая Зеландия вв...
  • Игорь Васиков
    Мерзцкий Фридрих всякую xy!#ю мeлeт.Мерц заявил о без...
  • чак
    Один Форд вернуть, а остальные пусть подождут.В США понадеялись...

На Украине предсказали две волны эмиграции после окончания спецоперации

На Украине предсказали две волны эмиграции после окончания спецоперации

После окончания специальной военной операции по защите Донбасса Украину ждут две волны эмиграции. Об этом 22 февраля в интервью украинскому изданию Telegraf рассказал доктор экономических наук, специалист по эмиграции Андрей Гайдуцкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх