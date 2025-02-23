На Украине предсказали две волны эмиграции после окончания спецоперации

После окончания специальной военной операции по защите Донбасса Украину ждут две волны эмиграции. Об этом 22 февраля в интервью украинскому изданию Telegraf рассказал доктор экономических наук, специалист по эмиграции Андрей Гайдуцкий.
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