❗️В Белогорском районе перевернулась легковушка: три человека погибли На трассе «Таврида» под Симферополем водитель Nissan по неизвестной причине съехал в кювет и перевернулся.
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