Исторический фестиваль «Сибирский огонь» отменили

Проведение мероприятия перенесено на 2025 год в целях безопасности. Организаторы предположили, что «в свете недавних трагических событий и усиления контроля проведения крупномасштабных мероприятий фестиваль может быть отменен или ограничен в посещаемости».
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