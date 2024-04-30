Neuralink против NeuCyber: гонка нейротехнологий

Neuralink совершила прорыв, успешно имплантировав чип Telephaty человеку, обездвиженному ниже плеч. Этот чип открыл пациенту возможность управлять компьютерными играми и операционной системой исключительно силой мысли.
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