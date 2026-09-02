Ведяхин: Сбер запустил сервисы для работы с цифровым рублем

Сбер с 1 сентября запустил сервисы для работы с цифровым рублем, благодаря чему клиенты банка смогут открыть счет цифрового рубля, переводить и оплачивать ими покупки, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ-2026.