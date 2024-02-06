Суд в Москве заочно арестовал иноагента Акунина

Басманный суд Москвы заочно арестовал иноагента Бориса Акунина*. В отношении писателя Григория Чхартишвили (Акунин — его творческий псевдоним) возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму и распространении фейков об Армии России.