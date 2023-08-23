Военное обозрение

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Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

Два вроде бы несвязанных события: в Китае ВВС НОАК приняли в состав 150-й истребитель Chengdu J-20, а европейские союзники Украины все-таки передадут ВСУ истребители F-16 количеством 42 штуки.

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