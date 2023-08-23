Два вроде бы несвязанных события: в Китае ВВС НОАК приняли в состав 150-й истребитель Chengdu J-20, а европейские союзники Украины все-таки передадут ВСУ истребители F-16 количеством 42 штуки.
Популярные статьи
- Американская пресса: На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах
- Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова
- В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей
Свежие комментарии