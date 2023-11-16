В Крыму заявили о недопустимости заморозки украинского конфликта

Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине, по которому предусмотрена заморозка боевых действий, является неприемлемым вариантом развития событий, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
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