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В Крыму заявили о недопустимости заморозки украинского конфликта

В Крыму заявили о недопустимости заморозки украинского конфликта

Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине, по которому предусмотрена заморозка боевых действий, является неприемлемым вариантом развития событий, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

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