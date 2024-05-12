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Русская весна

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Так и выглядит вырождение, конец цивилизации: конец Европы, который нам пришлось увидеть

Так и выглядит вырождение, конец цивилизации: конец Европы, который нам пришлось увидеть

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова прокомментировала итоги песенного конкурса «Евровидение» на фоне разворачивающихся на фронте и в тылу событий.

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