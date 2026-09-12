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Один дом на двоих: личные драмы Аллы Будницкой, приёмная дочь и финал дружбы с Лией Ахеджаковой

Один дом на двоих: личные драмы Аллы Будницкой, приёмная дочь и финал дружбы с Лией Ахеджаковой

В подмосковном посёлке Внуково больше тридцати лет стоит необычный двухэтажный коттедж. Внешне это единый большой дом, но внутри у каждого крыла всё своё: отдельные входы, собственные камины и только веранда на двоих.

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